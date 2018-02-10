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Согласно выводам американских аналитиков, Су-35 нисколько не уступает истребителям четвёртого поколения западного производства. Но эксперты задаются вопросом относительно способности российского истребителя противостоять боевым самолётам пятого поколения — F-22 и F-35. Об этом пишет Life.
Эксперты полагают, что показатели скорости, системы радиоподавления и вооружения позволяют российскому истребителю успешно вести безвизуальный бой, а в ближнем же бою Су-35 воспользуется преимуществом за счет манёвренности.
Американский F-35, напротив, столкнётся с трудностями в ближнем бою против более манёвренного Су-35, и решающим фактором в дуэли самолётов будет способность российского истребителя быстро обнаружить своего противника.
Многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35 был ввёден в эксплуатацию в 2014 году. На сегодняшний день на вооружении у ВКС РФ стоят 68 самолётов данного образца.
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