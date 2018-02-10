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В Мамонтовском районе сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которых подозревают в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, накануне в селе Мамонтово двое мужчин 1991 и 1984 годов рождения проникли на территорию усадьбы дома, где временно никто не проживает, взломали запорные устройства входной двери дома и похитили из него бензопилу. После чего проникли в гараж и похитили из него циркулярную пилу.
Общая сумма материального ущерба, причиненного владельцу похищенного имущества, составила 15 000 рублей.
Уже вскоре после совершения преступления подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину отрицать мужчины не стали. Правоохранителям они пояснили, что все похищенное реализовали неизвестным им лицам. Несмотря на это, оперативникам удалось обнаружить в городе Барнауле одну из похищенных пил. Ее изъяли и вернули законному владельцу.
По данному факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба, было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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