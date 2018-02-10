Фото: vk.com/barneos22
Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в частном доме в Барнауле. Об этом порталу Amic.ru сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Пожар произошел по адресу: Красносельская, 23, загорелся частный дом. В результате произошедшего погибла женщина 1947 года рождения. Еще один человек — 45-летняя женщина — пострадала и находится сейчас в реанимации.
По факту гибели человека при пожаре следственные органы проводят доследственную проверку.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточняют, что сообщение о пожаре поступило в 2:57 субботы, 10 февраля. В 3:21 пожар был локализован, а в 3:36 — ликвидирован. В борьбе с огнем участвовали 24 человека и семь единиц техники.
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