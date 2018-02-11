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До 0 градусов: теплый и солнечный день обещают в Алтайском крае 11 февраля

, ИА "Амител"
Осадков в воскресенье в регионе не ожидается

Фото: geophoto.ru

Теплый и солнечный день ожидает жителей Алтайского края в воскресенье, 11 февраля.

По информации регионального Гидрометцентра, в этот день будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Температура в светлое время суток -6…-11 градусов, местами в предгорных районах до 0...-5 градусов. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.

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В Барнауле также будет без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице -7…-9 градусов. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду. 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.02.2018 09:29
ОлЯ

Как так? Вчера в шесть вечера обещали морозы до -24, а сегодня с утра уже 0???

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