Фото: avito.ru
Коттедж площадью 250 квадратных метров продают в барнаульском поселке Плодопитомник за 14 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Имеется три уровня и подвал. На первом этаже – прихожая, санузел, кухонная зона и большой зал с камином. На втором уровне – комната, ванная и фойе, на третьем – две комнаты.
На первом и втором этажах обустроены теплые полы. Вокруг дома сделан дренаж. Имеется гараж на два автомобиля.
Участок площадью 12 соток разделен на две зоны: место отдыха и сад с огородом. Имеется баня, летняя кухня.
Комментарии
Зачем жить на природе если всё равно все вокруг закатывают в бетон или выкладывают плиткой .