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Восемь человек, включая трех детей, погибли при столкновении минивэна с грузовиком на трассе в Красноярском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Владимира Юрченко.
Он уточнил, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и два годовалых ребенка.
Агентство пишет, что, согласно, предварительным данным, авария с участием Honda и "КамАЗ" произошла утром в субботу, 10 февраля, на 70 километре трассы "Канск-Тасеево-Устье".
На место аварии направились и.о. замгубернатора региона Павел Солодков, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, начальник краевого УГИБДД Алексей Членов, следователи и криминалисты.
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