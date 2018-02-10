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Самолеты ВВС Израиля атаковали военные объекты сирийской армии в центральной части страны, в ответ на что ПВО Сирии подбили несколько самолетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство SANA и его военный источник.

Собеседник агентства отмечает, что израильские самолеты атаковали одну из военных баз в центральной части рано утром в субботу, 10 февраля. "Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов", – цитирует агентство военный источник.

Агентство добавляет, что ранее пресс-служба армии Израиля сообщила о перехвате военными в ночь на субботу, 10 февраля, иранского беспилотника, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаке в ответ "иранских целей" на территории соседней страны. Позднее стало известно об истребителе F-16, который разбился на севере Израиля после авиаудара в Сирии.

В Израиле назвали вторжение беспилотника актом агрессии со стороны Ирана и грубым нарушением суверенитета страны.

Позднее выяснилось, что один из самолетов, который участвовал в налете на Сирию, разбился на севере Израиля. В израильской армии подтвердили, что самолет действительно попал под обстрел, его пилотам пришлось катапультироваться. Их госпитализировали.

По данным агентства, речь идет о истребителе-бомбардировщике F-16I. Военные не уточняют, он разбился из-за поражения огнем с земли или в результате технической неисправности.