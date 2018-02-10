Фото: "Каменские известия"
Бродячие собаки поселились на теплотрассах в городе Камень-на-Оби, рядом с детским садом. Об этом пишут "Каменские известия".
Издание отмечает, что горожане подкармливают псов, но боятся, что свора накинется на кого-нибудь. При этом местная организация по отлову животных скоро закроется.
Уточняется, что собаки облюбовали теплотрассу на улице Радостной. Рядом с ней построена детская горка, но дети боятся на ней кататься. Также в сообщении сказано, что собаки практически полностью уничтожили утепление труб. Работы по утеплению проходили перед началом отопительного сезона.
По словам местных жителей, в данном районе четвероногие всего лишь дважды нападали на людей. Однажды собаки пытались накинуться на женщину с ребенком, которые шли из детсада, но свору помогли отогнать криками очевидцы.
В минувшем году в Камне-на-Оби на ребенка напали бродячие собаки, но мальчик тогда не пострадал. Его заметила подъехавшая на машине девушка. Собак спугнул автомобиль.
В заключение подчеркивается, что горожане встречают бродячих собак по всему городу, при этом единственное предприятие, отвечающее за отлов и передержку бродячих псов закроется уже 14 февраля.
Комментарии
Собаки по большому счёту не причём. Виноваты собачники.
Те самые, что содержат собак в своих квартирах, те, кто выкидывает на улицу, те, кто выносит им жратву, "из жалости". Не все собачники моральные уроды, лишь 9 из 10 (мы же договаривались ).
И собачник заслуживает того, что б собаки, которая по их вине живут и обустроилась возле детского сада, покусали его ребёнка или внучека.
И собачник заслуживает того, что б замёрзнуть насмерть в своей квартире вместе с собакой из-за того, что "друзья человека" уничтожили утеплитель с теплотрассы.
Вы доиграитесь, зоо филы. Мало того, что превратили весь город в собачий сортир, так из-за вас тысячи людей напуганы, покусаны и загрызены. Ох, полечат ваших питомцев от туберкулёза, и правильно сделают.
"Не все собачники моральные уроды, лишь 9 из 10 (мы же договаривались )."
Вот намного приятнее.
По теме, не знаю, как в Камне-на-Оби, а в Барнауле и пригороде много бродячих собак оставленных садоводами. Берут игрушку на сезон и просто оставляют осенью на даче. Считаю что стерилизовать надо и собак, и тех, кто с ними подобным образом поступает.