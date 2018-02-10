Фото: "Каменские известия"

Бродячие собаки поселились на теплотрассах в городе Камень-на-Оби, рядом с детским садом. Об этом пишут "Каменские известия".

Издание отмечает, что горожане подкармливают псов, но боятся, что свора накинется на кого-нибудь. При этом местная организация по отлову животных скоро закроется.

Уточняется, что собаки облюбовали теплотрассу на улице Радостной. Рядом с ней построена детская горка, но дети боятся на ней кататься. Также в сообщении сказано, что собаки практически полностью уничтожили утепление труб. Работы по утеплению проходили перед началом отопительного сезона.

По словам местных жителей, в данном районе четвероногие всего лишь дважды нападали на людей. Однажды собаки пытались накинуться на женщину с ребенком, которые шли из детсада, но свору помогли отогнать криками очевидцы.

В минувшем году в Камне-на-Оби на ребенка напали бродячие собаки, но мальчик тогда не пострадал. Его заметила подъехавшая на машине девушка. Собак спугнул автомобиль.

В заключение подчеркивается, что горожане встречают бродячих собак по всему городу, при этом единственное предприятие, отвечающее за отлов и передержку бродячих псов закроется уже 14 февраля.