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Новости

Пьяный водитель попал в два ДТП в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Мужчина отказался проходить медосвидетельствование

Фото: ДНД "Дорожный патруль"

Пьяный автомобилист совершил две аварии в центре столицы Алтайского края. Об этом сообщает "Дорожный патруль".

 

Отмечается,что с вечера пятницы, 9 февраля, и после полуночи в Барнауле ловили нетрезвых водителей. Один из таких отметился на улице Димитрова.

Около полуночи очевидцы сообщили о ДТП в центре Барнаула, где один из участников аварии скрылся. На его поиски отправился наряд ДПС и дружинники "Дорожного патруля".

Уточняется, что выпивший мужчина управлял иномаркой Hyundai и вскоре совершил второе ДТП на улице Молодежной. Иномарка слетела с дороги и врезалась в дерево.

 

Подоспевшие очевидцы первой аварии и полицейские задержали водителя. Отмечается, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование на месте и у врача-нарколога мужчина отказался.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.02.2018 17:05
- гость -

За яйца подвесить кАзла

0  0
10.02.2018 20:18
- гость -

правильно сделал,ведь это судья.

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