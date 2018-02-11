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Развитие Республики Алтай в настоящее время сдерживают такие факторы, как высокие тарифы на электроэнергию, удаленность региона и, как следствие, очень дорогие перелеты.

Об этом глава субъекта Александр Бердников рассказал, выступая с докладом на заседании Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей.

Останавливаясь на том, что мешает развитию данного субъекта Федерации, он отметил, что сегодня Горный Алтай заинтересован в субсидировании региональных авиаперевозок, поскольку цены на авиабилеты чрезмерно высоки, а это сдерживает развитие внутреннего туризма.

В текущем году рейсы в Горно-Алтайск не вошли в перечень субсидируемых. Эту ситуацию возможно изменить, включив республику в перечень удаленных и труднодоступных регионов. К тому же, по факту, Горный Алтай таковым и является.

Еще одной проблемой Александр Бердников назвал высокие энерготарифы. По словам глав региона, создание собственной энергогенерации даст возможность жителям и предпринимателям пользоваться электроэнергией по приемлемым ценам, но это вопрос будущего. А сегодня же высокие тарифы связаны с низкой плотностью населения, большой протяженностью и износом сетей.

"Это сдерживает развитие бизнеса, отражается на стоимости произведенной продукции. Надеюсь, что этот вопрос решится в скором времени", — цитирует Бердникова пресс-служба регионального правительства.

Условием, желательным для успешного развития туризма в Горном Алтае, глава региона назвал использование под цели рекреации земель лесного фонда, которые в республике занимают больше половины территории и порядка 200 туробъектов построены на таких землях по временным разрешениям.

"Для их легализации необходимы поправки в Лесной кодекс России, разрешающие строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов капитального строительства на землях лесного фонда", — подчеркнул Бердников.

Говоря же о достижениях республики, он отметил, что региона стал первопроходцем в плане развития "зеленой экономики", разумного природопользования, позволяющего сохранить высокие экологические стандарты.

"Мы сделали ставку на развитие экологически чистых производств – это оздоровительный и "зеленый" туризм, сельское хозяйство, производство "органической" пищевой продукции, питьевой воды, биофармацевтический комплекс", — особо отметил Александр Бердников.

Реализуемая в республике программа газификации, по его словам, позволила существенно сократить вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, в регионе создается кластер альтернативной энергетики за счет строительства крупных солнечных станций.

Также Бердников заявил о шагах, нацеленных на решение проблемы транспортной доступности региона – это реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске, масштабном преображении Чуйского тракта.

"Горный Алтай – идеальное место для развития массового оздоровительного туризма. У нас есть уникальное сырье растительного и животного происхождения – панты марала, кумыс, мед, лечебные травы, минеральные воды, благоприятный климат. Все это пользуется большой популярностью у наших гостей. Если в 2008 году нас посетил 1 миллион туристов, то в 2017 году – уже 2 миллиона 50 тысяч", — напомнил глава региона.

В числе позитивных изменений для предпринимательства Бердников также назвал сокращение сроков подключения к электросетям, выдачи разрешения на строительство, регистрации юрлиц, снижение и упорядочение количества плановых проверок.