Фото: abnews.ru
Налоговая нагрузка в России для добросовестных налогоплательщиков в следующем политическом цикле будет не увеличиваться, а сокращаться, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова на заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса.
По словам главы министерства, "нельзя говорить о том, что мы где-то втихаря подкручиваем, повышаем налоги. Наоборот". Также он завершил, что добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле ждет не увеличение, а снижение налоговой нагрузки.
Агентство отмечает, что оно выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), который завершается в пятницу съездом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и заседанием бюро его правления. Организатором НРБ-2018 является РСПП.
Комментарии
Ждите повышения налогов, Эти могут только повышать....
Если уничтожили конкуренцию в политике не будет ее и в экономике, где также все будет по понятиям...
Особенно это будет заметно по налогу на недвижимость...
Этот тип, друг Кудрина, а Кудрин,Чубайс и Набибулина не попали в кремлевский список за заслуги перед США.
10.02.2018 16:22
Чучмек
Особенно это будет заметно по налогу на недвижимость...
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Этот налог берут даже с безработных старше 50 лет.
10.02.2018 16:22
- гость -
Ну а Путин за какие заслуги не попал?!
Налоговая нагрузка в России будет снижаться только для добросовестных налогоплательщиков, какими являются только друзья нашего несменяемого гаранта. Остальным будет только повышение дани и всех видов податей.
а при смене президента кабинет министров меняется или они по жизненно?
10.02.2018 16:34
Думаю
не завидуйте
Знать косвенные налоги поднимут
10.02.2018 16:26
- гость -
Ну а Путин за какие заслуги не попал?!
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Как Президент. Ельцина охраняли даже после отставки, Горбачева не трогают.
10.02.2018 17:03
- гость -
А просто сказать нельзя - что он кристально чистый человек, в коррупции не замешан, счетов за бугром не имеет?! А так получается, что он такой же как и братва из списка, только президент...