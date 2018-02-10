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Актер из США Рэг Э. Кэти, который исполнил в сериале "Карточный домик" Фредди Хейса, скончался в возрасте 59 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на Variety.
Издание добавляет, что артист боролся с раком.
"Наши сердца разбиты из-за ухода нашего друга и коллеги по "Карточному домику" Рега Э. Кэти", — цитирует издание заявление компании Netflix.
Добавим, что артист также участвовал в съемках фильмов "Семь", "Маска" и "Машинист".
Напомним, ранее сообщалось, что Netflix возобновила съёмки сериала "Карточный домик" после того, как исполнителя одного из главных ролей актёра Кевина Спейси отстранили от проекта из-за сексуального скандала.
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