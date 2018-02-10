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Советский районный суд Новосибирска отправил в колонию 46-летнего Романа Коростелева, признав его виновным в организации проплаченных поджогов, в том числе помещения общественной приемной депутата Заксобрания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в совершении 12 преступлений по статье "Подстрекательство к умышленному уничтожению и повреждению чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога". В результате суд приговорил новосибирца к трем года и пяти месяца колонии строгого режима.

Суд установил, что с 2013 по 2017 год Коростелев платил (в среднем по 15 тысяч рублей) знакомому за то, чтобы он поджигал автомобили, торговые киоски, дачные дома и иные здания в разных районах города, включая, приемную депутата Заксобрания Новосибирской области. Исполнителя ранее приговорили к двум годами и двум месяцам колонии строгого режима.

От пожаров было повреждено и уничтожено имущество горожан на сумму около 7 миллионов рублей. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично на общую сумму 3,7 миллиона рублей, в остальной части переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Гражданские иски администрации Советского района города на сумму более полумиллиона рублей удовлетворили в полном объеме.

Агентство напоминает, что ранее стало известно о поджогах приемной депутата Заксобрания от "Единой России" Алексея Андреева. Бутылки с зажигательной смесью в окна приемной кидали три раза - в мае и декабре 2014 года, а также в январе прошлого года. Тогда депутат связал поджоги со своей работой. Подчеркивается, что недоброжелатели не раз ему угрожали, в том числе, в связи с его депутатской деятельностью.