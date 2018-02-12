Фото: avito.ru
Коттедж в скандинавском стиле площадью 336 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула в уединенном тихом месте среди сосен за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Стены дома возведены из кирпича, перекрытия железобетонные, все коммуникации центральные.
На первом этаже расположены: прихожая, гардеробная, две спальни, кухня с обеденной зоной, инфракрасная сауна с комнатой отдыха и душевой кабиной, санузел, лестница на второй этаж и выход в гараж, рассчитанный на два автомобиля.
На втором уровне: каминный зал с выходом на балкон, столовая, три спальни, санузел с ванной.
На цокольном этаже находятся бильярдный зал и котельная.
Дом стоит на участке площадью 10 соток. Территория усадьбы огорожена высоким кирпичным забором. На участке имеется крытая беседка с зоной барбекю, а также баня на дровах с бассейном и индивидуальным газовым отоплением. Вся территория обустроена мощеными камнем тропинками.
Комментарии
Неплохо. Ценик хоть более или менее адекватный за такой дом, жаль денег нет(
очередной дом с телевизором на камине