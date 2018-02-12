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Дом с инфракрасной сауной и каминным залом продают в Барнауле за 18 млн руб

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Усадьба площадью 336 квадратных метров находится в нагорной части краевой столицы

Фото: avito.ru

Коттедж в скандинавском стиле площадью 336 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула в уединенном тихом месте среди сосен за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Стены дома возведены из кирпича, перекрытия  железобетонные, все коммуникации центральные.

На первом этаже расположены: прихожая, гардеробная, две спальни, кухня с обеденной зоной, инфракрасная сауна с комнатой отдыха и душевой кабиной, санузел, лестница на второй этаж и выход в гараж, рассчитанный на два автомобиля.

На втором уровне: каминный зал с выходом на балкон, столовая, три спальни, санузел с ванной.

На цокольном этаже находятся бильярдный зал и котельная.

Дом стоит на участке площадью 10 соток. Территория усадьбы огорожена высоким кирпичным забором. На участке имеется крытая беседка с зоной барбекю, а также баня на дровах с бассейном и индивидуальным газовым отоплением. Вся территория обустроена мощеными камнем тропинками.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.02.2018 08:28
гость

Неплохо. Ценик хоть более или менее адекватный за такой дом, жаль денег нет(

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12.02.2018 10:26
- гость -

очередной дом с телевизором на камине

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