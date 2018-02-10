Фото: youtube.com
Канал "Настоящее время" снял репортаж об уникальном селе Алтайского края — Барановка. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.
В нем рассказывается, что в селе уже 43 года существует деревенский цирк с настоящими канатоходцами и жонглерами. В описании к видео подчеркивается, что "буквально в каждом дворе и избе взрослые и дети жонглируют, ходят на руках или катаются на одноколесном велосипеде".
Канал добавляет, что жителей Барановки живут "циркачами", ведь местное население занимается цирковым искусством уже более 40 лет.
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