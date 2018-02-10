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Лыжница из Швеции Шарлотт Калла стала первой победительницей зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщает "Дождь".
Уточняется, что спортсменка завоевала золотую медаль в скиатлоне (7,5 километра классическим ходом и 7,5 километра коньковым ходом). Калла финишировала первой с результатом 40 минут и 44,9 секунды.
"Серебро" и "бронза" достались норвежской лыжнице Марит Бьорген (достигла финиша на 7,8 секунды позже Каллы) и спортсменки из Финляндии Кристе Пармаковски соответственно.
Российская лыжница Наталья Непряева финишировала восьмой. Она отстала от Каллы на 33 секунды. Анастасия Седова пришла к финишу 12-й, Юлия Белорукова — 18-й, а Алиса Джамбалова достигла финиша 21-й.
Напомним, Олимпиада открылась накануне, 9 февраля. Россияне выступают на ней под нейтральным флагом.
Комментарии
а че не OAR
ОАРка пришла восьмой.
ради чего туда поехали эти лыжницы?