Фото: regnum.ru
Геологи во время поисков месторождений медно-колчеданных руд в Башкирии обнаружили золото и серебро, теперь "Росгеология" планирует получить лицензию на добычу драгоценных металлов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт холдинга.
В сообщении говорится, что поиски месторождений медно-колчеданных руд велись в пределах Новопетровской площади, расположенной в Хайбулинском районе Башкирии. Работы велись в рамках государственного контракта, заключенного в 2015 году между департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и Росгеологией. Площадь изучаемой территории составляла 28 квадратных километров.
Согласно техническому заданию, предусматривалось локализовать залежь медно-колчеданных руд и оценить в её пределах прогнозные ресурсы полезных ископаемых.
"Было проведено бурение поисковых скважин в комплексе с опробовательскими, аналитическими и геофизическими работами в диапазоне глубин 346-510 метров. В толще метасоматически измененных пород серицит-хлорит-кварцевого состава выявлена многоуровневая залежь прожилково-вкрапленных, густовкрапленных и сплошных, массивных медно-колчеданных руд. В ее пределах оценены, а впоследствии и апробированы прогнозные ресурсы меди, цинка, золота и серебра", — сообщает "Росгеология".
По данным холдинга, ресурсы золота оценены в 62 тонны по категории P1, 25 тонн — Р2, а серебра в 620 тонн по P1, 167 тонн — Р2.
"В связи с очевидной промышленной значимостью площади в перспективе АО "Росгеология" планирует оформление заявки на получение лицензии на право пользования недрами с проведением оценочной стадии работ и постановкой запасов основных (медь и цинк) и попутных (золото и серебро) компонентов на госбаланс", — говорится в сообщении.
Отмечается, что геолого-экономические расчёты показали целесообразность отработки объекта подземным способом с шахтным вскрытием. Уровень рентабельности к производственным затратам при этом составит 16,3%.
Комментарии
Ну раз Росегология сказала...
"Уровень рентабельности к производственным затратам при этом составит 16,3%." - Значит не рентабельно, при банковских кредитах предпринимателям ок.25% вылетят в трубу. В России золото добывать не рентабельно.
10.02.2018 19:16 - гость -
Не тупи, а...? Или сходи на начальные курсы экономистов-бухгалтеров хотя бы. 16,3% это рентабельность проекта с учётом уже банковского ограбления...
Заголовок такой. будто что-то хорошее случилось.