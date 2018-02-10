Фото: rasfokus.ru
Жителей Алтайского края в воскресенье, 11 февраля, ждут ночные морозы, туман и гололедица. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.
Так, в крае в течение всех судков будет без осадков, туман, гололедица на дорогах, ночью и в утренние часы местами изморозь. В темное время суток столбик термометра опустится до -13...-18 градусов, при прояснении похолодает до 24 градусов ниже нуля. Днем от 6 до 11 градусов мороза, в предгорьях — от 0 до -5.
В Барнауле также не будет осадков, возможен туман и гололедица на дорогах, в утренние часы возможна изморозь. Ночью температура воздуха составит -16...-18 градусов, днем — от 7 до 9 градусов мороза.
Ветер в этот день будет дуть восточный, 2-7 метров в секунду.
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