В Белокурихе стартовала зимняя Олимпиада городов Алтайского края. В ней принимают участие более 400 спортсменов. А на трибунах более тысячи зрителей, — передает корреспондент Amic.ru с места событий.
Церемония открытия состоялась в субботу, 10 февраля на лыжно-биатлонном комплексе в Белокурихе-2 — "Алтайские горы". Почетное право вынести флаг соревнований было предоставлено учащимся краевой спортшколы "Горные лыжи", победителям и призёрам всероссийских соревнований, призёрам стартов "Олимпийские надежды России" по горнолыжному спорту Веронике Цупиковой, Андрею Иванову, Анне Пчельниковой и Анжелике Неверт.
Первый день игр прошел в пятницу. Состоялись соревнования по хоккею, футболу на снегу, лыжным гонкам, шахматам и состязания спортивных семей.
Болельщиков доставляли до стадиона на бесплатных автобусах.
Участие в Олимпиаде принимают сборные команды Алейска, Бийска, Белокурихи, Заринска, ЗАТО Сибирский, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода и Ярового.
Есть у Олимпиады в Белокурихе и свой талисман — Бурундук.
Комментарии
Хоть на эту Олимпиаду допустили...
Ого! Только у вас увидели про олимпиаду, жаль, что не получилось поехать. По картинке кажется, что там было красиво
Отличный прием здесь устроили. Сегодня алтайка лучшие были. Посмотрим что завтра будет