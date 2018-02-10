Фото: Минприроды Алтайского края
Минприроды Алтайского края опубликовало снимки замерзших водопадов на реке Шинок в Солонешенском районе Алтайского края.
В ведомстве напоминают, что каскад водопадов является памятником природы и расположен на территории комплексного заказника регионального значения.
Самым высоким водопадом в каскаде является Седой. В народе его также называют Большим, Жирафом, Бородой, Серебряным. Высота падения воды – 70 метров. Также на реке есть каскад Ступени, водопады Рассыпной и Скаты. Выше 70-метрового водопада находится труднодоступное ущелье, в которое редко попадают туристы. В нем находятся еще шесть маленьких водопадов.
Подчеркивается, что зимой водопады полностью замерзают, превращаясь в ледяные скалы.
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