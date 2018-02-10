Фото: darakchi.uz
Москвичка выпрыгнула из окна третьего этажа, чтобы спастись от нападения вооруженного ножом мужа. Об этом пишет Life со ссылкой на агентство "Москва".
Уточняется, что конфликт между мужем и женой произошел в субботу, 10 февраля, в квартире по адресу: 1-я ул. Текстильщиков, дом 8.
В ходе ссоры мужчина полоснул свою жену ножом по шее. Спасаясь от мужа, женщина выпрыгнула из окна третьего этажа. В результате падения она сломала позвоночник и получила сотрясение мозга. Подчеркивается, что злоумышленник после прыжка женщины не успокоился, а спустился, подошел к супруге и несколько раз ударил ее ножом.
В данный момент злоумышленник задержан. Пострадавшая госпитализирована в критическом состоянии.
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