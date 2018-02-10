Фото: mgfso.ru
Российский шорт-трекист Семён Елистратов финишировал третьим на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет RT.
Данная медаль стала первой для спортсменов из РФ на ОИ-2018.
"Золото" досталось представителю Южной Кореи Лим Хё Джуну, который установил рекорд Олимпийских игр (2 минуты 10,485 секунды), а "серебро" выиграл голландский спортсмен Шинки Кнегт.
Издание напоминает, что российские шорт-трекистки не вышли в финал эстафеты на дистанции 3000 м.
Комментарии