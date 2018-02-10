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Новости

СМИ: США заплатили россиянину $100 тыс. в попытках вернуть себе кибероружие

, ИА "Амител"
Отмечается, что россиянин никакого кибероружия в итоге не предоставил

Фото: kalipaper.ru

Разведка Соединенных Штатов в сентябре 2017 года заплатила 100 тысяч долларов россиянину, который взамен обещал предоставить ей украденное хакерами кибероружие Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times и его источники в американской и европейской разведке.

Отмечается, что сделке предшествовали месяцы переговоров. В результате деньги передали гражданину РФ в чемодане, который был оставлен в берлинском отеле. Согласно данным NY Times, это была первая часть платежа в размере один миллион долларов.

Кроме этого, россиянин собирался предоставить якобы компрометирующие материалы на действующего американского президента Дональда Трампа, причем представители разведки США подчеркнули, что эти данные от человека, который предположительно был связан со спецслужбами РФ и восточноевропейскими киберпреступниками, им была не нужна.

В результате россиянин не предоставил никакого кибероружия, ограничившись "непроверенной и, возможно, сфабрикованной" информацией о президенте Соединенных Штатов и его окружении.

Разведка США решила отказаться от сделки, боясь, что она станет частью российской операции, направленной на то, чтобы посеять рознь в американском правительстве. Также их беспокоили возможные политические последствия в Вашингтоне, если бы там узнали, что они покупают скандальную информацию о главе государства.

ЦРУ отказалось давать комментарии по этому поводу, в АНБ ограничились ответом, что "все сотрудники организации пожизненно обязаны защищать секретную информацию".

Агентство напоминает, что два года назад группа хакеров украла ряд вредоносных программ АНБ, которые использовались для проникновения в электронные устройства и сети в разных странах. В минувшем году их программный код был опубликован в сети. Хакеры использовали его для создания вирусов.

Как писала The New York Times, для АНБ кража имела "катастрофические последствия", и его сотрудники пытались любой ценой вернуть кибероружие.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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