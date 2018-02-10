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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по 47 спортсменам и тренерам из РФ, которых не допустили до Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении говорится, что коллегия не нашла доказательств того, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), которая занималась приглашением российских спортсменов на Олимпиаду, действовала необоснованно или несправедливо. В документе подчеркивается, что любая заявка обязана быть одобрена МОК, который по своему усмотрению может отказать заявителю, не предоставляя основания. "Никому не гарантировано право участвовать в Олимпийских играх", — цитирует издание документ.

По словам секретаря суда Матье Риба, в процессе принятия решения суд не ощущал давления с чьей-либо стороны. Также он добавил, что CAS и дальше будет защищать свою независимость.

Издание напоминает, что 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции 45 спортсменов и двух тренеров из РФ на недопуск до ОИ-2018. Суд отказался считать отстранение россиян МОК несправедливым и назвал его "правомерным решением".

В декабре минувшего года комитет пожизненно отстранил от Олимпийских игр десятки российских атлетов за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи. Прямых доказательств вины спортсменов не приводилось. Позже CAS аннулировал вердикт, заменив пожизненную дисквалификацию на отстранение от Олимпийских игр в Пхенчхане.