Компания "Бочкари" в четвертый раз приняла участие в крупнейшей в стране международной продовольственной выставке "Продэкспо" и снова стала обладателем престижных наград в дегустационном конкурсе, который проводился в рамках форума.

Итог дегустационного конкурса "Продэкспо" – три золотые и две серебряные медали, которые получили слабоалкогольные напитки компании "Бочкари", а также квас "Андреич" и серебросодержащая минеральная вода "Серебряный ключ". Итог конкурса "Лучший продукт 2018" — две золотые и одна серебряная медаль за минеральную лечебно-столовую воду "Завьяловская", безалкогольный коктейль "Бронкс" и слабоалкогольный напиток.

"Победа нашей продукции в конкурсах еще раз показала, насколько качественные напитки производятся на Алтае. Мы можем по праву гордиться своим регионом, его экологической чистотой, которая дает возможность выпускать безопасный и вкусный продукт, что мы и стремимся делать. Особый повод для гордости — наша алтайская вода из села Завьялово, по своему составу и целебным свойствам не уступающая водам всемирно известных курортов, неизменно получающая высокие награды российских и международных конкурсов", - отметил генеральный директор компании "Бочкари" Вадим Смагин.

В 2018 году международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо" состоялась уже в 25-й раз. Это более 2000 экспонентов из 60 стран мира и всех регионов России, более 55 тысяч посетителей и экспозиция общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Это крупнейшее в России и Восточной Европе событие в индустрии продовольствия. На этот раз в выставке приняли участие более 30 компаний из Алтайского края, среди которых "Бочкари" - единственный производитель пивобезалкогольной отрасли.

"Вот уже четыре года подряд мы получаем высокие награды "Продэкспо". Чтобы оценить качество своей работы, каждый год мы представляем на суд экспертов разные напитки из нашего ассортимента – это как "зрелые" бренды, которым зачастую более 10 лет, так и новинки, выведенные на рынок совсем недавно. Отбор на конкурсах качества "Продэкспо" жесткий. Причем вся продукция проверяется очень тщательно и по разным показателям – эксперты не только оценивают вкусовые качества напитков, но и тщательно проверяют всю документацию и условия их производства. Результаты радуют — мы сохраняем лучшее и предлагаем достойное новое", — рассказала главный технолог компании "Бочкари" Татьяна Ганина.

Стоит отметить, что четвертый год проект "Завьяловская" участвует в Губернаторском благотворительном марафоне "Поддержим ребенка": 1 рубль от продажи каждой бутылки воды перечисляется на счет Алтайского краевого отделения Российского детского фонда.

www.bochkari.ru

www.zav-voda.ru