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В 1963 году, 55 лет назад, сдан в эксплуатацию главный учебный корпус Алтайского сельскохозяй­ственного института по адресу: проспект Красноармейский, 98. Новое здание было запроектировано в институте "Гипровуз" архитекторами Воронцовым и Никитиной еще в 1958 году.

Здание выдержано в стиле русского классицизма: с колонным портиком, увенчанным треугольным фронтоном, в центре симметричного фасада. Однако позднее проект подвергся переработке, и декор фасада значительно упростился. Вместо колонн остались рифленые лопатки, проходящие на всю высоту фасада, и здание в целом утратило пластические каче­ства. Впрочем, главный корпус АГАУ до сих пор сохраняет свое градостроительное значение.

Добавим, это здание преподаватели, работники и студенты ждали около 20 лет, начиная с 1943 года, когда руководство Пушкинского СХИ добилось от крайисполкома выделения зданий в Барнауле на Демидовской площади. В архивный документах сохранился протокол ученого совета, где для строительства корпуса было предложено пять мест, в том числе в Нагорной части, в районе Булыгина, по Павловскому тракту. На месте, где сегодня стоит главный корпус АГАУ, в начале 1960-х годов потребовалось снести 11 частных домов и переселить оттуда людей.

Строительство главного корпуса и ввод его в эксплуатацию пришлось на период, когда ректором АСХИ был Евгений Давыдов. При нем учебное заведение значительно расширилось: было построено три современных общежития, жилой дом для сотрудников, новый учебный корпус, начато строительство высотного общежития (№ 4) и ветеринарных клиник, создано крупное учебно-опытное хозяйство "Пригородное".

Алтайский сельскохозяйственный институт был организован в 1943 году на базе эвакуированного из Ленинграда Пушкинского сельскохозяйственного института и состоял всего лишь из двух факультетов: агрономического и зоотехнического. Сначала институт размещался в Павловске, а в 1944 году перебрался в Барнаул. К слову, в 1991 году АСХИ одним из первых вузов Алтая получил статус университета.