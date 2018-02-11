Воскресенье, 11 Февраль, 13:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,17
€ 71,39
476883
-7°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День влюбленных-2018 Выборы президента - 2018Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"
Новости

Медаль России с золотым отливом: олимпийский дневник Amic.ru за 11 февраля

, ИА "Амител"
Всего в субботу разыграли 5 комплектов наград, удачливее всех оказались немцы, голландцы и норвежцы

Пять комплектов наград было разыграно в субботу, 10 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане. Главное событие для Россиибронза Семена Елистратова на 1500 м в шорт-треке. Эта медаль стала первой для РФ на Играх и ее значение трудно переоценить особенно в отсутствие недопущенного до Олимпиады лидера нашей сборной Виктора Ана. Золото ушло Южной Корее, серебро – Голландии.

Почетное восьмое место в лыжных гонках у женщин на 15 км заняла Наталья Непряева. Золото – у Швеции, серебро взяла Норвегия, бронзу – Финляндия. А вот исход борьбы на 3000 м у женщин в конькобежном спорте россиян разочаровал: Наталья Воронина осталась на 10-й строчке. Весь пьедестал почета "оккупировали" голландки.

Как и ожидалось, не подарили радостных эмоций нам отечественные биатлонистки. Татьяна Акимова на дистанции 7,5 км стала только 20-й, и это при идеальной стрельбе. Золото здесь у Германии, серебро –у Норвегии, ну а бронза отправится в Чехию. В прыжках на лыжах с трамплина у мужчин лучший из россиян – Денис Корнилов. Он занял 24-е место. Победил представитель Германии. Серебро и бронза – у норвежцев.

Таким образом в первый день, когда разыгрывались медали, сразу восемь сборных оказались в призах. Лидируют пока немцы с 2 золотыми. Сразу по 4 медали завоевали Голландия и Норвегия, причем в последнем случае не было ни одной золотой.

Шансы россиян на медали в воскресенье

11 февраля будут разыграны 7 комплектов наград. Биатлон (мужчины, спринт 10 км). От России выступят Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Очевидно, что в как и в случае с женщинами днем ранее, успехом будет любое место в первой десятке кого-либо из парней. Плюс, не стоит забывать и о том, что спринт напрямую влияет на стартовые позиции перед гонкой преследования. Начало в 18:15 по Барнаулу.

Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск. Начало – в 09:00. Россию представит Павел Трихичев, впрочем, в данном виде мы изначально ни на что особо не рассчитывали, это как раз тот случай, когда главное – участие.

Конькобежный спорт – финал у мужчин на дистанции 5000 м. Начало в 14:00. Россия в данном виде программы не представлена.

Лыжные гонки (мужчины, скиатлон 30 км). Старт в 13:15. Планируется выступление четверых спортсменов от России. Наилучшие шансы из отечественных лыжников – у Андрея Ларькова, это как минимум будет Топ-10, а при хорошем стечении обстоятельств – даже медаль.

Санный спорт. Мужчины. Сани-одиночки, 3-й и 4-й заезды. После двух попыток Роман Репилов идет третьим и вправе рассчитывать хотя бы на бронзу. Старт соревнований в 16:50.

Сноуборд. Мужчины, слоупстайл. Россияне здесь не представлены. Начало соревнований в 08:00.

Фристайл. Женщины, дисциплина "могул". Финал в 19:00 по Барнаулу. Скорее всего, в него смогут пробиться все три наших спортсменки через вторую дополнительную квалификацию, однако в лучшем случае речь может идти только о местах, за пределами Топ-6.

Игровые виды спорта

Женский хоккей. Канада — Россия в 19:10. К сожалению, без вариантов, — на 99,9% будет крупное поражение отечественных спортсменок.

Керлинг. Дабл-микст. Здесь все для нас пока складывается, как надо. Россия почти гарантировала себе место в ½ финала. Матч последнего тура со Швейцарией начнется в 07:05. Накануне россияне выиграли у Кореи (6:5) и проиграли Канаде (2:8). Пока положение в таблице выглядит таким образом (после 6 туров): Канада (5 побед, 1 поражение), Норвегия — 4/2, Россия — 4/2, Швейцария — 4/2, Китай — 3/3, Южная Корея — 2/4, США — 2/4, Финляндия — 0/6.

Ну и обязательно последите за продолжением борьбы в командном турнире у фигуристов. Россияне попробуют выбраться с четвертого места на лидирующие позиции перед решающим днем. Начало в 08:00.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

11.02.2018 09:08
- гость -

Не Россия, а Российский Олимпийский Атлет из нейтральной страны.

0  0
11.02.2018 10:12
Зануда

меня удивляют астматические норвежцы, в их багаже официально несколько сот баллончиков против приступов астмы...интересно, у них вообще здоровые спортсмены есть?их правительство пора привлекать к ответственности за участие больных людей в таких серьёзных соревнованиях )))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
13:06
Американец вступил в схватку с медведем ради спасения щенка 1
12:41
Российский сериал "Екатерина" впервые покажут в Японии 0
12:12
Грузовой поезд протаранил "Газель" в Алтайском крае 0
11:41
Искавшая наркотики в одном из домов Нью-Йорка полиция нашла 60 петухов 3
11:13
Путин выделит 1,6 млрд рублей на реконструкцию музтеатра в Крыму 16
10:32
Очевидцы: машина сгорела в Барнауле в ночь на 11 февраля 2
10:04
Изгнанный с эфира Соловьева гость пообещал извиниться перед семьей Филипова 17
09:42
В Забайкалье задержали главу Минсельхоза за махинацию с займом в 10 млн руб 2
09:08
Дуэт победил с песней о терактах в Европе на итальянском фестивале песни 0
08:45
Американские СМИ назвали форму россиян самой стильной на Олимпиаде-2018 12
08:18
Когда в 2018 году будут отмечать китайский Новый год и как его праздновать 14
08:04
Аграрному Алтаю на заметку: коровы делятся на оптимистов и пессимистов 2
07:50
Блондинка Джен: лучшие фотографии Дженнифер Энистон 1
07:34
Русский классицизм посреди Барнаула: как выглядел корпус АГАУ 55 лет назад 0
07:19
Медаль России с золотым отливом: олимпийский дневник Amic.ru за 11 февраля 2
07:03
Коттедж с теплыми полами и дренажем продают в Барнауле за 14 млн рублей 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 11 февраля 2
06:32
Галстук или мыло: рассказываем, о значении подарков в День всех влюбленных 2
06:17
До 0 градусов: теплый и солнечный день обещают в Алтайском крае 11 февраля 1
06:01
Высокие тарифы и дорогие перелеты: что мешает развитию Горного Алтая 2
23:05
Самый дорогой Aston Martin выставят на торги за 1,2 млрд рублей 0
22:01
CAS объяснил, почему решил не пускать российских спортсменов на Олимпиаду 0
21:05
СМИ: США заплатили россиянину $100 тыс. в попытках вернуть себе кибероружие 1
20:03
Россиянин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане 2
19:48
Жительница Москвы выпрыгнула в окно, спасаясь от вооруженного ножом мужа 1
19:17
Водопады замерзли на реке Шинок в Алтайском крае 0
18:57
Мемориальную доску в честь летчика Филипова открыли в воронежской школе 2
18:29
Впечатляюще: открылась зимняя Олимпиада городов Алтайского края 4
18:15
Туман и 24-градусные морозы придут в Алтайский край 11 февраля 0
17:51
Геологи нашли крупные залежи золота и серебра в Башкирии 6
17:12
Шведская лыжница завоевала первое "золото" Олимпийских игр в Пхенчхане 4
16:59
Алтайская деревня с циркачами стала героем телерепортажа 0
16:20
Новосибирца осудили за поджог приемной депутата 1
15:43
Скончался актер из сериала "Карточный домик" 0
15:12
Минфин пообещал снизить налоговую нагрузку на граждан РФ 13
14:43
Пьяный водитель попал в два ДТП в центре Барнаула 3
14:09
Бродячие псы обживают теплотрассы возле детсада в Камне-на-Оби 2
13:52
Сирийские ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля 9
13:28
Восемь человек погибли в результате ДТП с грузовиком в Красноярском крае 0
12:34
Алтайские полицейские завоевали "серебро" по двоеборью на Чемпионате МВД РФ 0
12:12
Эксперты назвали самые популярные японские автомобили в РФ 2
11:33
Пожилая жительница Барнаула погибла при пожаре в частном доме 0
11:12
Депутат предложил возродить в России гимнастику по ТВ и радио 17
10:34
Россия и ЕС подписали соглашение о сотрудничестве на Балтике 1
10:05
Алтайские полицейские задержали двоих сельчан за кражу пил на 15 тыс. руб 2
09:58
СМИ сравнили российский Су-35 с американским F-35 0
09:21
Болельщик из США развернул на трибуне российский флаг на открытии ОИ-2018 9
09:03
Пристав нашел пропавшую без вести жительницу Новосибирска в суде 0
08:42
Лавров рассказал об отношении к России в мире 2
08:18
Что такое Кудесы и как нужно поздравить домового в день его рождения? 9

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.