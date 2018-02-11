Пять комплектов наград было разыграно в субботу, 10 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане. Главное событие для России – бронза Семена Елистратова на 1500 м в шорт-треке. Эта медаль стала первой для РФ на Играх и ее значение трудно переоценить особенно в отсутствие недопущенного до Олимпиады лидера нашей сборной Виктора Ана. Золото ушло Южной Корее, серебро – Голландии.

Почетное восьмое место в лыжных гонках у женщин на 15 км заняла Наталья Непряева. Золото – у Швеции, серебро взяла Норвегия, бронзу – Финляндия. А вот исход борьбы на 3000 м у женщин в конькобежном спорте россиян разочаровал: Наталья Воронина осталась на 10-й строчке. Весь пьедестал почета "оккупировали" голландки.

Как и ожидалось, не подарили радостных эмоций нам отечественные биатлонистки. Татьяна Акимова на дистанции 7,5 км стала только 20-й, и это при идеальной стрельбе. Золото здесь у Германии, серебро –у Норвегии, ну а бронза отправится в Чехию. В прыжках на лыжах с трамплина у мужчин лучший из россиян – Денис Корнилов. Он занял 24-е место. Победил представитель Германии. Серебро и бронза – у норвежцев.

Таким образом в первый день, когда разыгрывались медали, сразу восемь сборных оказались в призах. Лидируют пока немцы с 2 золотыми. Сразу по 4 медали завоевали Голландия и Норвегия, причем в последнем случае не было ни одной золотой.

Шансы россиян на медали в воскресенье

11 февраля будут разыграны 7 комплектов наград. Биатлон (мужчины, спринт 10 км). От России выступят Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Очевидно, что в как и в случае с женщинами днем ранее, успехом будет любое место в первой десятке кого-либо из парней. Плюс, не стоит забывать и о том, что спринт напрямую влияет на стартовые позиции перед гонкой преследования. Начало в 18:15 по Барнаулу.

Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск. Начало – в 09:00. Россию представит Павел Трихичев, впрочем, в данном виде мы изначально ни на что особо не рассчитывали, это как раз тот случай, когда главное – участие.

Конькобежный спорт – финал у мужчин на дистанции 5000 м. Начало в 14:00. Россия в данном виде программы не представлена.

Лыжные гонки (мужчины, скиатлон 30 км). Старт в 13:15. Планируется выступление четверых спортсменов от России. Наилучшие шансы из отечественных лыжников – у Андрея Ларькова, это как минимум будет Топ-10, а при хорошем стечении обстоятельств – даже медаль.

Санный спорт. Мужчины. Сани-одиночки, 3-й и 4-й заезды. После двух попыток Роман Репилов идет третьим и вправе рассчитывать хотя бы на бронзу. Старт соревнований в 16:50.

Сноуборд. Мужчины, слоупстайл. Россияне здесь не представлены. Начало соревнований в 08:00.

Фристайл. Женщины, дисциплина "могул". Финал в 19:00 по Барнаулу. Скорее всего, в него смогут пробиться все три наших спортсменки через вторую дополнительную квалификацию, однако в лучшем случае речь может идти только о местах, за пределами Топ-6.

Игровые виды спорта

Женский хоккей. Канада — Россия в 19:10. К сожалению, без вариантов, — на 99,9% будет крупное поражение отечественных спортсменок.

Керлинг. Дабл-микст. Здесь все для нас пока складывается, как надо. Россия почти гарантировала себе место в ½ финала. Матч последнего тура со Швейцарией начнется в 07:05. Накануне россияне выиграли у Кореи (6:5) и проиграли Канаде (2:8). Пока положение в таблице выглядит таким образом (после 6 туров): Канада (5 побед, 1 поражение), Норвегия — 4/2, Россия — 4/2, Швейцария — 4/2, Китай — 3/3, Южная Корея — 2/4, США — 2/4, Финляндия — 0/6.

Ну и обязательно последите за продолжением борьбы в командном турнире у фигуристов. Россияне попробуют выбраться с четвертого места на лидирующие позиции перед решающим днем. Начало в 08:00.