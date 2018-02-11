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Новости

Американские СМИ назвали форму россиян самой стильной на Олимпиаде-2018

, ИА "Амител"
Автор признался, что не ожидал увидеть надпись "олимпийские атлеты из РФ" на красивой экипировке

Фото: xsport.ua

Американское издание The Wall Street Journal признало российских спортсменов самыми стильными на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости

Автор статьи Джейсон Гэй признается, что не ожидал увидеть "грустную аббревиатуру" ОАР — олимпийские атлеты из России — на красивой и современной экипировке.

"Я представлял, что форма российских спортсменов будет столь же унылой, сколь бюрократична эта аббревиатура. Мне казалось, что их экипировка будет похожа на спортивную форму, которую носили герои американских комедий в семидесятые. <…> А потом я увидел их форму. Вот это да, ОАР!".

Гэй назвал одежду российских олимпийцев строгой и простой, в отличие от "чересчур яркой и кричащей" формы, в которой они выступали раньше.

"Эта униформа настолько хороша, что это буквально бросается в глаза. Любой бы с радостью такое носил", — отметил он. Журналист добавил, что если бы на Олимпиаде проводили соревнования по стилю, спортсмены из России имели бы все шансы на победу.

При этом форму сборной США, в которой американские атлеты появились на церемонии открытия Игр, автор статьи подверг критике. 
"Вычурные перчатки, свитер, шляпа, ремень, бандана за 125 долларов — они выглядели как типичный турист, который едет на горнолыжный курорт при полном параде, но при этом встает на лыжи, только чтобы покрасоваться", — говорится в публикации.

После того, как в начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) из-за подозрений в допинге отстранил сборную России от Игр в Пхенчхане, допустив спортсменов к участию в соревнованиях только под олимпийским флагом, для россиян разработали нейтральный дизайн формы. Он соответствует требованиям МОК: в частности, на форме нет флага и герба, которые указывали бы на государственную принадлежность атлетов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.02.2018 08:59
- гость -

Знатный троллинг

0  0
11.02.2018 09:00
- гость -

Российские Олимпийские Атлеты!

0  0
11.02.2018 09:32
- гость -

У Вас в слове котлеты две ошибки

0  0
11.02.2018 09:43
Павсекакий

Боско в этот раз ничего не обломилось? Такие рубахи в петухах красивые у них получаются, и наши спортсмены рады.

0  0
11.02.2018 10:43
- гость -

http://my-files.ru/Get/gsfmkq/6f.jpg/thumb600.jpg

0  0
11.02.2018 10:45
- гость -

11.02.2018 09:43

Двойной гешефт для дочери «завхоза» ФСБ

0  0
11.02.2018 10:49
- гость -

Хорошая, качественная, в Китае шили!

0  0
11.02.2018 10:53
- гость -

Видимо из-за этого президент страны подписал указ о повышении акцизных ставок. Согласно документу, в России акцизные сборы будут повышены на алкоголь, табачные изделия, легковые машины, бензин и ювелирные изделия, а значит в ближайшее время цены на эти товары вырастут.

0  0
11.02.2018 11:33
- гость -

Одним словом - Гэй

0  0
11.02.2018 11:40
- гость -

Приятно )

0  0
11.02.2018 12:46
- гость -

У меня такой костюм серенький в 90-ых годах был.

0  0
11.02.2018 13:02
гость

атлеты из OAR живут рядом с антидомпинговой лабораторией, и это шанс lol

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