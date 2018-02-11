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Главу министерства сельского хозяйства и его заместителя задержали в Забайкалье за превышение должностных полномочий. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
По ее словам, чиновника с замом задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю. "В ходе оперативной разработки сотрудники полиции установили, что подозреваемые превысили должностные полномочия и незаконно вмешались в деятельность сельхозпредприятий Забайкалья", — добавила Волк.
Она отметила, что правоохранители провели обыски, в результате чего была изъята документация, которая изобличает незаконные действия министра и его заместителя.
Согласно данным полиции, в минувшем году ряду сельхозтоваропроизводителей из федерального бюджета были выделены деньги на возмещение ущерба от летней засухи.
Но чиновники потребовали из этих средств, которые были предназначены для покупки семян, кормов и техники, досрочно погасить займы, выданные фондом поддержки предпринимателей, передает агентство.
В отношении чиновников возбудили дело по статьям "превышение должностных полномочий" и "воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".
Подозреваемых в данный момент заключили под стражу.
Комментарии
Видимо из-за этого президент страны подписал указ о повышении акцизных ставок. Согласно документу, в России акцизные сборы будут повышены на алкоголь, табачные изделия, легковые машины, бензин и ювелирные изделия, а значит в ближайшее время цены на эти товары вырастут.
А есть у нас чиновник НЕ вор? Хоть один разъединственный?