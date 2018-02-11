Фото: ВГТРК
Гость передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Григорий Винников, которого в пятницу, 9 февраля, выгнали из студии во время эфира на канале "Россия 1", заявил, что извинится перед семьей погибшего в Сирии российского пилота Романа Филипова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Говорит Москва".
Винников объяснил, что он в эфире произнес "бестактную и неуместную шутку", пообещав принести извинения родным летчика. При этом мужчина добавил, что его "что-то заклинило".
"О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался", — цитирует агентство его слова.
Напомним, инцидент произошел 9 февраля. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов предложил присутствующим в студии объявить минуту молчания в память о погибшем пилоте.
После этого Винников внезапно неуважительно отозвался о летчике. "Он хату покинул, пошел воевать за землю в Дамаске" — заявил гость. В студии началась перепалка, участники передачи попросили Винникова покинуть студию.
"Лучше уйдите, но не хамите!" — сказал депутат.
Владимир Соловьев, в свою очередь, напомнил, что в РФ есть понятие "уважение к смерти" и указал на то, что речь идет о гибели героя. После этого ведущий попросил Винникова уйти.
"В день, когда похоронили человека, позволять такие комментарии на его счет, это неуважение к его семье, неуважение к России, неуважение ко всем людям, которые здесь собрались", — цитирует агентство слова ведущего.
Комментарии
"Выгнали" сказано очень громко. Попросили выйти с нижайшими извинениями и то только после настоятельных требований остальных участников. Вообще-то задолбали создатели ток-шоу, в погоне за скандальными рейтингами приглашающие истеричных польско-украинско-американских "экспертов" и провоцирующие обливание грязью России и россиян. Думается, ни в одной другой стране мира такие вещи не позволительны, и это не свобода слова, а, как правильно было сказано здесь, свобода кощунства.
Видимо из-за этого президент страны подписал указ о повышении акцизных ставок. Согласно документу, в России акцизные сборы будут повышены на алкоголь, табачные изделия, легковые машины, бензин и ювелирные изделия, а значит в ближайшее время цены на эти товары вырастут.
Путин пусть извиняется перед семьёй погибшего, что парень погиб за дележку трубы
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В Сирии на многие десятки лет укрепились российские военные базы,в результате чего Россия будет диктовать свою железную волю в этом регионе.В частности,в теме воспрепятствования прокладки трубы с катарским газом в Западную Европу,т.е. действия теперь будут происходить сообразно интересам России.Это не понимают либерасты,так как что думают тем же местом,которое лижут у пиндосов и у запада.
11.02.2018 11:41
- гость -
кому нужны эти базы, если экономика России 1.5% от мировой, а народ вымирает. в городах уже половина населения бармалеи.
Слабенькие умишком либерасты до сих пор думают,что пиндосы и их европейские холуи воевали и воюют в Ираке,Ливии,Сирии за "демократию и свободу" ))) И все их потуги направлены на дальнейшее повышение благосостояние народов этих стран ))
то 11:52
Тебе трудно понять для чего размещаются военные базы на территории других стран?
Ты бы начал понимать,только если бы базы были продуктовыми или овощныи? )))
В любом случае он погиб за наше благополучие, поскольку пока в Сирии бардак, через неё не будут строить конкурентную трубу, наши олигархи смогут продавать нефть/газ подороже, нам будут крошки перепадать в виде пенсий, медленнее растущих акцизов и прочей социалки.
Хватит ныть! Покажите себя в деле, как майор Филипов!
то 227
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Если бы ту трубу построили после "демократического" завоевания Сирии пиндосами,российский бюджет просел бы,что сказалось бы на зарплате учителям,врачам,пенсий пенсионерам и других соцвыплат, да и вообще на экономике.Кстати,сам Путин к тому времени давно был бы на пенсии... )
Казалось бы:такие простые вещи,а либерастам не по зубам )
11.02.2018 11:57
- гость -
да, не понимаю, зачем рахитичному голодному доходяге алкашу, который выносит последние вещи из квартиры на продажу, автомат калашникова?
В любом случае он погиб за наше благополучие=====за 100тыр в месяц он погиб. что "Фонтанка" и обнаружила на сайте МОРФ.
11.02.2018 12:11
- гость -
Ну и это тоже. Иначе не поедут туда добровольно.
Не могут понять картонные дурилки, что за 17 лет правления Пыни государство осилило только трубой торговать.
11.02.2018 12:06
- гость -
Хватит ныть! Покажите себя в деле, как майор Филипов!
Показывай!