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Гость передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Григорий Винников, которого в пятницу, 9 февраля, выгнали из студии во время эфира на канале "Россия 1", заявил, что извинится перед семьей погибшего в Сирии российского пилота Романа Филипова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Говорит Москва".

Винников объяснил, что он в эфире произнес "бестактную и неуместную шутку", пообещав принести извинения родным летчика. При этом мужчина добавил, что его "что-то заклинило".

"О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался", — цитирует агентство его слова.

Напомним, инцидент произошел 9 февраля. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов предложил присутствующим в студии объявить минуту молчания в память о погибшем пилоте.

После этого Винников внезапно неуважительно отозвался о летчике. "Он хату покинул, пошел воевать за землю в Дамаске" — заявил гость. В студии началась перепалка, участники передачи попросили Винникова покинуть студию.

"Лучше уйдите, но не хамите!" — сказал депутат.

Владимир Соловьев, в свою очередь, напомнил, что в РФ есть понятие "уважение к смерти" и указал на то, что речь идет о гибели героя. После этого ведущий попросил Винникова уйти.

"В день, когда похоронили человека, позволять такие комментарии на его счет, это неуважение к его семье, неуважение к России, неуважение ко всем людям, которые здесь собрались", — цитирует агентство слова ведущего.