Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула рассказали, что в одном из дворов города сгорел автомобиль. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел по адресу: улица Петра Сухова, 2в. Также очевидцы добавили, что пожар произошел около 4:00 воскресенья, 11 февраля.
На месте ЧП работали пожарные.
Официальных комментариев в МЧС пока не предоставили.
Подписчики сообщества в комментариях задаются вопросом, что могло послужить причиной возгорания авто. Некоторые считают, что пожар был наказанием для водителя за неправильную парковку, по мнению других, виной всему автоподогрев машины.
Комментарии
Видимо из-за этого президент страны подписал указ о повышении акцизных ставок. Согласно документу, в России акцизные сборы будут повышены на алкоголь, табачные изделия, легковые машины, бензин и ювелирные изделия, а значит в ближайшее время цены на эти товары вырастут.
Чьей партии владелец этого авто?