Фото: mtdata.ru
1,6 миллиарда рублей выделят на реконструкцию Государственного академического музтеатра Республики Крым. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на "КП-Крым".
Газета пишет, что соответствующее решение принял глава российского государства Владимир Путин.
Глава Минкультуры республики Арина Новосельская рассказала изданию, что эти деньги "пообещал президент". Средства пойдут на реконструкцию музтеатра с учетом изменения сцены и расширения зрительского зала под оперные постановки.
После реконструкции на сцене театра смогут выступать серьезные оперные артисты, добавила Новосельская.
Реконструкция должна начаться в 2019 году.
Комментарии
А Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку!
А Настя Рыбка назначила встречу Путину: "Хочу поделиться инфой о ваших сотрудниках"
А россиян не будут извещать о суде над ними и не будут давать возможности обжаловать приговор.
Их президент много чего им обещает
Из своего кармана, что-ли, выделит?
а папашка предыдущей "рыбки" марат кабаев посадил в Москве зам.мэра из тундры хуснуллина и затеял распил на ренновации. хорошо быть "рыбкой"? не думаю
про рыбку смотрим тут www. youtube. com/watch&v=RQZr2NgKPiU
(убрать пробелы)
странный вкус у богатых. мне вот эта Настя Рыбка с силиконовыми раскатанными губищами и целым букетом болезней ППП задаром не нужна! и даже с доплатой миллион баксов.
Отличная новость о театре в Крыму!
Это кто? Толю знаю, про нее впервые слышу.
А что с музеем на площади сеятеля
Надо проголосовать, а то вдруг не выделит.
1,6 ярда на реконструкцию!!??
Как Карл ???
Не забудьте по смс хотя бы 50 р. отправить тяжелобольному ребятёнку, а то в стране денег для него нет, есть только на театр.
Хватит уже пиарить кандидата в президенты, а ему пора начинать законы РФ соблюдать - он кто такой, чтобы бюджетные деньги самолично распределять?! В то время как по ТВ каждый день собирают деньги умирающим детям, которым Родина ничем помочь не хочет...
11.02.2018 12:56
Люди бабки зарабатывают на этом и большие. Из бюджета на лечение выделяются огромные деньги на лечение детей в т.ч. и заграницей, только некоторые хотят:
а. без очереди,
б. только за бугром и не иначе
в. некоторые вообще только попил
Учтите сотрудники благотворительных фондов работают не бесплатно.