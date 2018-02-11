Фото: tips-ua.com
Нью-йоркская полиция нашла 60 петухов, питбуля и фазана, обыскивая дом, где, предположительно, должны были храниться наркотики. Об этом пишет RT, ссылаясь на Associated Press.
Также стражи порядка обнаружили оборудование, которые используется для организации петушиных боев.
В сообщении сказано, что правоохранители задержали 40-летнего хозяина дома Рейнальдо Бонилья, которого теперь обвиняют в ряде преступлений, в том числе, в жестоком обращении с животными.
Подчеркивается, что обнаруженные петухи были специально обучены для драк, поэтому курс реабилитации им не поможет. Поэтому, скорее всего, птиц усыпят.
Комментарии
" — Эти твои петухи совсем шизанутые.
— Я кормил их одним кокаином... И курицей."
11.02.2018 12:07 чё за фильм? это Тарантино?
спросил у гугла- Цитаты из фильма Мальчишник в Вегасе 3