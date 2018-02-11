Фото: служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД
В Алтайском крае произошло ДТП на железнодорожном переезде на перегоне Красный Боец — Безменово. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД — филиала ОАО "РЖД".
Уточняется, что грузовой поезд №2712 и автомобиль "Газель" столкнулись накануне, 10 февраля, около 10:00 на регулируемом переезде. Водитель нарушил ПДД, проигнорировал запрещающие сигналы светофора и выехал на пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновение все же произошло.
В результате столкновения автомобиль получил серьезные повреждения, водитель был доставлен в больницу. При этом железная дорога повреждена не была, на движение поездов инцидент не повлиял.
В данный момент выясняются причины ЧП. Подчеркивается, что световая и звуковая сигнализация на переезде работала исправно.
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