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В Японии впервые покажут российский сериал "Екатерина". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афишу на сайте канала Ginga.
Телеканал будет показывать оба сезона сериала с 19 февраля по 20 марта с понедельника по пятницу в 00.00. Зрители увидят картину на русском языке с субтитрами.
Историческая драма "Екатерина" была впервые показана в России на телеканале "Россия-1" в 2014 году. Над картиной работали режиссеры Александр Баранов, Рамиль Сабитов и Дмитрий Иосифов. В роли самодержицы выступила заслуженная артистка России Мария Александрова.
Комментарии
азиаты тащатся от мульта "Маша и медведь". 1млрд просмотров на ютубе. и чо им там так нравится?