Фото: oboi.cc
Жителю американского штата Мэн пришлось вступить в схватку с медведем, чтобы спасти своего щенка, сообщает Life со ссылкой на Bangor Daily News.
Дастин Грей гулял со своим питомцем в лесу недалеко от дороги, когда появился медведь. Хищник накинулся на домашнее животное, и американцу пришлось ударить медведя ногой и даже ткнуть животному в глаз, чтобы отбить собаку. Мужчина утверждает, что медведь повалил его на землю, но затем просто убежал.
Грей сообщил, что сейчас щенок идёт на поправку, а сам он отделался царапинами и синяками.
Комментарии
Вот это настоящий герой! Спас любимого друга!
за своего и жизнь отдашь...это как твой ребенок, член семьи. вот за чужим на будку трансформаторную я не полезу.
Медведи зимой вроде спят? Это шатун?