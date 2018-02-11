Фото: digitalaltitude.co
Одинокие люди имеют много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой, сообщают "Известия" со ссылкой на The Independent.
По словам психолога из Калифорнийского университета Беллы Де Пауло, люди без пары в среднем имеют больше друзей в соцсетях и более активно с ними общаются. Специалисты отмечают, что знакомства, которые никак не связаны с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости.
Кроме того, одинокие люди лучше следят за своей физической формой, меньше подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение. Также неженатые и незамужние люди имеют больше времени на развитие личности. Они более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру, отмечается в сообщении.
Комментарии
люди без пары в среднем имеют больше друзей в соцсетях
В соцсетях-друзья? Что за бред? С таким же успехом можно "дружить" по телефону или считать другом человека, который каждый день машет тебе рукой, проходя мимо твоего окна.
знакомства, которые никак не связаны с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости -бред больного. Именно в старости важны отношения с близкими или старость превратится в тягость.
Преимущества есть, но и недостатков много. Однако, диалектика!
После 45 нафик с кем-то жить.
Почему? вы уже пробовали или по молодости лет считаете так? Мне нормально вдвоём жить.
11.02.2018 13:54
- гость -
Про бред в старости вы люто неправы.У меня есть примеры ада для людей потерявших в зрелом или пржилом возрасте мужа или жену.Для хороших крепкий семей свойственно весь мир и общение иметь в одном человеке.А помирают в старости и одновременно только в сказках.Поэтому для общительных одиночек старость проходит легче.
Я про то, что общение в соцсетях с людьми, которых вы лично не знаете, не дружба. Может вы общаетесь с соседом, а он в сетях хороший, а на самом деле брюзга, отравляющий жизнь соседям, может и вам. Одиноким сети, наверное, полезны, но общительным соцсети не могут заменить дружбу., это какой-то суррогат дружбы.
А если одинокий человек, да ещё не общительный...
Это петля.Это я)
А что так? Вы же наверняка не на необитаемом острове живёте. Как так-то?
15:20, и я тоже самое...
Ни о чем разговаривать не умею.А о чем то поговорить не так уж много людей.Сын вот отдушина,но б.жена дьявол какой то мучает ребенка и меня.И ничего не сделаешь
15:50, так вы не одинокий, у вас семья.
Где то была статистика по использованию соцсетей. В Франции, Германии и других развитых странах очень низкие показатели.
Много друзей в соцсетях.
Ещё больше сексуальных партнёров на порносайтах.
Какие преимущества, страшно одинокому человеку и жить, и умирать. Но судьба такая.
Я про то, что общение в соцсетях с людьми, которых вы лично не знаете, не дружба. Может вы общаетесь с соседом, а он в сетях хороший, а на самом деле брюзга, отравляющий жизнь соседям, может и вам
+100500
Как местные комментаторы, которые то про стерха, то про Пыню, то про крымняш чирикают постоянно. В реальности вроде бы няшка. Собачек кормит, бабушек через дорогу переводит, а в Интернете такая му дачина оказывается..
Собачек кормит - это уже му дачина в реале, а не няшка.
Собачки-это условное предложение.
в среднем человек сношается 3500 раз в жизни по 12 минут = 30 суток. а остальные 79 лет 11 месяцев что с бабой делать? поговорить не предлагать! пожрать щас много вариантов. кекс общедоступен. детей растить в КНДР-лайт не хочу
Моё мнение-одному жить очень и очень плохо. Это во всех отношениях , и в материальном плане трудно выживать одному. В любом возрасте сложно одному и сложно найти настоящих друзей. А в соцсетях только иллюзия общения .
Только ребенок,а так баба нафиг не нужна
А ребёнок зачем? Женщина то ещё понятно.
ребенок мимими, но когда вырастает- лет в 16 сущий ад! да и социальные лифты не работают. потому что у начальника есть свой ребенок.
Хорошо, когдадети вырастают, и одна остаешься... Мужики пожилые хуже теток ворчат
Можно одному жить, но если заболеешь кто поможет, ухаживать и хоронить тоже кто будет.
можешь оллатить заранее эти услуги и не париться.
А кому оплатить, чтобы не обманули? Кому довериться можно, если человек одинокий?