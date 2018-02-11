Фото: youtube.com
Жители Бийска почувствовали землетрясение днем накануне, 10 февраля. Об этом сообщается в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Местный житель Антон Сербин снял ролик продолжительностью около двух минут, на котором запечатлен качающийся замок. Подчеркивается, что мужчина сначала понаблюдал за колебаниями замка, а затем вернулся в квартиру за телефоном, чтобы зафиксировать происходящее.
Мужчина предположил, что причина происходящего - землетрясение.
В записи отмечается, что в последние дни сейсмологи фиксируют подземные толчки в Кемеровской области. Их магнитуда составляет от 3,1 до 3,3. Согласно данным Единой геофизической службы РАН, утром 10 февраля там произошло два землетрясения в разных точках региона.
Магнитуда первых подземных толчков была равна 2,1, вторых — 3,6 с последующим афтершоком. Предположительно, отголоски именно этого землетрясения почувствовали жители Бийска.
Комментарии
Может битву экстрасенсов пригласить лучше
Ага , для чего этих фуфлыжников приглашать .... ????
Про Бийскую крепость слышал, а про замок первый раз