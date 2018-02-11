Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле загорелся дом, расположенный по адресу: улица Глушкова, 38. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По словам свидетелей происшествия, возгорание произошло в подъезде. Причиной произошедшего они назвали неисправную проводку. Также очевидцы добавили, что пострадавших нет.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю подтвердили информацию о пожаре в Октябрьском районе города. В пресс-службе уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 11:15 воскресенья, 11 февраля. В 11:32 возгорание было локализовано, а спустя пять минут — ликвидировано.
В борьбе с огнем участвовали 26 человек и восемь единиц техники.
Комментарии