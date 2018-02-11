Фото: onsmi.ru
Российская спортивная пара фигуристов Наталья Забияко/Александр Энберт заняла третье место по итогам произвольной программы на командном турнире, который проходит на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает "Интерфакс".
Они заработали 133,28 балла.
Первое место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (148,51 балла), второе – итальянцы Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (138,44), четвертое – американцы Алекса Шимека/Крис Книрим (126,56), пятое – японцы Миу Судзаки/Рюити Кихара (97,67).
За три оставшиеся дисциплины командного турнира позиции сборных выглядят следующим образом: 1. Канада – 45 очков, 2. Россия – 39, 3. США – 36, 4. Италия – 35, 5. Япония – 32.
Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR — ИФ).
XXIII зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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Молодцы Российские Олимпийские Атлеты!