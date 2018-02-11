Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" состоялась в Барнауле 11 февраля.
По подсчетам организаторов, в ней приняли участие более тысячи спортсменов. Гонка традиционно прошла на лыжной базе "Стройгаз".
В соревнованиях участвовали как профессионалы, так и простые любители.
Отметим, что "Лыжня России" является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.
Как прошло мероприятие в Барнауле, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Отметим, что "Лыжня России" является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.
Ну это вы ребята приукрашиваете!
Мария Ра вас обходит в 10 раз и по количеству участников даже в обычный выходной день и по организации мероприятия.
Это не Лыжня России а забег на лыжах для "своих" спортсменов,даже элементарно не хватило сахара для чая для любителей лыж!
Хотелось бы чтобы администрация не продвигала клоунские партии, а больше выделяла средств для массового развития спорта!