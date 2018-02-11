Фото: vk.com/mass54
Спасателям пришлось вызволять маленького новосибирца из погреба. Мальчик провалился в яму, когда катался на горке, говорится в группе спасателей МАСС во "ВКонтакте".
Инцидент произошел субботним днем, 10 февраля. Мальчик скатился со снежной горки прямо в оставленный открытым погреб в одном из дворов Советского района.
Очевидцы вызвали МАСС. Спасатели на жестком щите и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего мальчика и передали врачам "скорой помощи".
К счастью, ребёнок не получил тяжелых травм.
Комментарии
Новосибирск - столица СФО. И во дворах такой лютый совок. Погреба! На дворе 21 век, блокчейн грядёт и такое колхозанство в виде погребов, третий мир в мегаполисе!
Погреба - зарыть за счёт жильцов, сверху - газон. Во дворах нет места вонючим драндулетам, не менее вонючим собачникам (точнее, 90% из них, а как же) и погребам.
11.02.2018 16:43
Удивительный удивляющий
А как картофан майнить ?
Картофан покупается на рынке или в магазине по мере надобности.
11.02.2018 17:18
Уу
Нет в вас духа авантюризма и романтики
11.02.2018 17:18
Уу
А деньги где взять?
Хотя, конечно подход правильный, но в России такое большое количество людей зависят от т.н. "дач" - огородов, что перспектива закопать погреба и благоустроить пространство чревата бунтом.
Удивительный удивляющий
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и горкам во дворе не место. только в специальных платных игровых комнатах. и обязательное страхование жизни и здоровья. так глядишь и ВВП страны подымется
11.02.2018 20:32
Сразу видно умного человека.
Безусловно - двор должен состоять из погребов и парковки и чем ближе к подъезду - тем лучше.
А если под окном ещё вдруг окажется площадка с мусорными контейнерами, то мечты всех быдланов сбудутся.
Мальчик из Новосибирска скатился с горки и провалился в погреб в одном из дворов Советского района.
Если все закончилось хорошо можно только порадоваться удаче и везению героя
20:32 Вам хорошенько предохраняться нужно, а то и дома бедлам начнется при залете