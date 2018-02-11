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В Индонезии политики задумались о том, чтобы приравнять к уголовному преступлению добрачный секс и однополые связи. Предварительно, измены тоже могут войти в данную категорию, пишет Life.
Предполагается, что виновных будут отправлять в тюрьму. Злоумышленникам за данное преступление будет грозить до пяти лет тюрьмы.
Индонезийский Минздрав страны пообещал выпустить специальный документ, которым гомосексуализм будет признан психическим расстройством. Ранее по требованию правительства страны корпорация Google удалила разработанный для геев в стране сервис онлайн-знакомств.
Издание добавляет, что сейчас в Индонезии проживает 266 миллионов человек. Страна считается светской.
Комментарии
Ислам рулит, а добрачные связи только для девушек табу?
вот потому, что девки до замужества сидят взаперти, они трахают мальчиков и овец
А на Бали до фига трансов, как в Тайланде - с ними что делать будут? В расход? Или обратно?