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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с автоматическим космическим кораблем "Прогресс МС-08" не стартовала с космодрома Байконур. Об этом пишет RT со ссылкой на Twitter-аккаунт "Роскосмоса".
В сообщении отмечается, что во время старта прошла команда на автоматическое выключение двигателей. "Причины выясняются", — цитирует издание текст поста.
Также в "Роскосмосе" добавили, что пуск ракеты перенесен на "резервную дату — 13 февраля". "Роскосмос будет информировать по мере поступления дополнительной информации", — отмечается в сообщении, опубликованном в 16:13 воскресенья, 11 февраля.
Ранее сообщалось, что на космодроме готовятся к старту "Союза" с грузовиком "Прогресс".
Комментарии
Илона Маска пусть позовут, чтобы показал как надо ракеты запускать.
Бардак на хозяйстве((((
Дежурный поп был пьян?