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Отсутствие осадков, туман и 20-градусные морозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в начале новой рабочей недели.
Так, в регионе в течение всех суток будет без осадков, туман, на дорогах гололедица, ночью и утром местами изморозь. В темное время суток столбик термометра опустится до -17...-22 градусов, местами до -12...-17 градусов. Днем воздух прогреется до -7...-12, а в предгорьях ожидается до 2 градусов ниже нуля.
В Барнауле также не будет осадков, ожидается изморозь и гололедица на дорогах. Ночью температура составит -17...-19 градусов, днем — от 7 до 9 мороза.
Ветер в понедельник, 12 февраля, будет дуть восточный, 2-7 метров в секунду.
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