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Россияне, приехавшие на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхан, "чистые", однако бдительность терять нельзя. Об этом пишет RT со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК) и заявление директора меддепартамента организации Ричарда Баджетта.
Издание добавляет, что одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОКа заключалась в отборе лишь тех спортсменов, в отношении которых не возникало никаких подозрений.
При этом Баджетт добавил, что российские атлеты до сих пор остаются в группе высокого риска.
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