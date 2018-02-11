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В Алтайском районе сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в краже ноутбука. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В декабре прошлого года в селе Нижнекаменка из частного дома неизвестные лица похитили ноутбук стоимостью около 10 000 рублей. По предварительным данным, кража была совершена, когда хозяин дома спал, оставив входную дверь незапертой. Как неизвестные заходили в дом, мужчина не слышал.
Накануне сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Алтайскому району задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый односельчанин потерпевшего 1982 года рождения. Свою вину мужчина отрицать не стал. Сотрудникам полиции он пояснил, что похищенный ноутбук продал жителю районного центра за 5 000 рублей, а все вырученные денежные средства потратил на свои личные нужды.
Похищенный ноутбук сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Алтайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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