Фото: youtube.com
Российский вратарь Андрей Василевский, который играет за команду Tampa Bay Lightning из Тампы, Флорида, провел в матче против Los Angeles Kings потенциальный "сейв года", поймав шайбу не глядя. Об этом пишет РИА Новости.
Комментаторы матча восторженно назвали поимку шайбы "роскошной", а зрители, которые посмотрели повтор, стоя аплодировали Василевскому.
Один из пользователей YouTube отметил, что был в 10 ярдах от сейва Василевского и это повергло его в шок.
"Боже, Васи! Ты снова это сделал", — добавил другой юзер.
Еще один комментатор посчитал, что вратарь выставил перчатку, вероятно, инстинктивно, назвав движение "крутым". Также пользователь отметил, что в его коллекции это "сейв года".
Агентство пишет, что Tampa Bay Lightning в результате одержала победу со счетом 4:3, а российского голкипера признали лучшим игроком матча.
Комментарии
Что сказать, олимпиада многое потеряла
Обалдеть! Не реально вообще)