Фото: Mash
Самолет разбился в Раменском районе Московской области. Воздушное судно могло быть либо пассажирским, либо грузовым, информация разнится, сообщается в Telegram-канале Mash.
Согласно предварительным данным, речь идет о самолете Ан-148, вылетевшем из Домодедово в 14:21 воскресенья, 11 февраля. Спустя семь минут после взлета лайнер внезапно исчез с радаров.
Отмечается, что падение самолета в Раменском районе подтвердило МЧС.
Сейчас информация о самолете сильно разнится. Согласно одной версии, самолет был пассажирским, на его борту могли находиться 65 человек и экипаж. По другой информации, самолет был грузовым и выполнял рейс "Почты России", в нем находился лишь экипаж.
Канал отмечает, что обломки воздушного судна нашли в поле рядом с деревней в Раменском районе Подмосковья. Количество жертв пока неизвестно.
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