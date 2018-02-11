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Ракета "Союз-2.1а" не стартовала с грузовиком "Прогресс МС-08" в расчетное время в воскресенье, 11 февраля, потому же, почему был перенесен запуск "Прогресса МС-07" 12 октября прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, бортовая цифровая вычислительная машина (ЦВМ) передала такие же данные, как и в прошлый раз. "Видимо, причина в неполадках с ЦВМ", — цитирует агентство его слова.
Напомним, ранее стало известно, что пуск перенесли на резервную дату — 13 февраля.
По словам источника в ракетно-космической отрасли, старт состоится в 11:13 по московскому времени, а стыковка с МКС — 15 февраля в 13:45 (мск).
Подчеркивается, что корабль должен впервые в истории добраться до станции по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа.
Подчеркивается, что по новой схеме, полет по которой занял бы немногим более трех часов, должен был полететь "Прогресс МС-07" 12 октября минувшего года. Однако автоматика отменила пуск. Старт перенесли на резервную дату — 14 октября, когда баллистические условия уже не позволили отправить грузовой корабль по новой схеме.
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